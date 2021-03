Tien nationale en regionale afdelingen van het Rode Kruis hebben geld aangenomen van tabaksfabrikant Philip Morris. Dat schrijft Trouw na onderzoek van The Investigative Desk, een collectief van Nederlandse onderzoeksjournalisten.

De Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC) schreef in 2015 in een brief aan haar leden dat de organisatie niet geassocieerd wilde worden "met een industrie die een product op de markt brengt (...) waar jaarlijks zes miljoen mensen aan sterven". De hulporganisatie deed een dringend verzoek aan haar afdelingen om niet samen te werken met tabaksbedrijven en geen geld van hen aan te nemen.

Toch namen Zwitserse, Vietnamese, Ethiopische, Ecuadoraanse en Italiaanse afdelingen van het Rode Kruis van 2016 tot en met 2019 honderdduizenden dollars aan van Philip Morris. Dat blijkt uit documenten van de sigarettenfabrikant. Het Zwitserse Rode Kruis staat bovenaan met 739.100 euro. In totaal doneerde Philip Morris ruim 2,5 miljoen euro aan afdelingen van het Rode Kruis.

De donaties gingen vooral naar lokale, regionale en nationale afdelingen van de hulporganisatie, bijvoorbeeld plekken waar een fabriek of kantoor van Philip Morris staat. Het geld werd gebruikt voor (humanitaire) noodhulp. Het Rode Kruis stelt weinig invloed te kunnen uitoefenen omdat het een ledenorganisatie is en de afdelingen hun eigen beleid voeren.