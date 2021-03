Op olieraffinaderij Balongan in West-Java is een enorme brand uitgebroken. Vijf mensen zijn gewond geraakt en zeker 950 omwonenden zijn geëvacueerd vanwege de brand. De brand ontstond maandag iets na middernacht. Op video's op sociale media zijn enorme vlammen te zien en is een grote explosie te horen.

De Indonesische staatsoliemaatschappij Pertamina zegt dat de brand ontstaan is tijdens slecht weer. "De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar tijdens het incident was er zware regen en bliksem", aldus de oliemaatschappij. Op de raffinaderij kunnen dagelijks 12.500 vaten olie worden verwerkt. Het staatsoliebedrijf heeft de raffinaderij gesloten en probeert te voorkomen dat de brand zich verder verspreidt.

Vijf omwonenden liggen in het ziekenhuis en worden behandeld voor brandwonden. Volgens een woordvoerder van het oliebedrijf is de brandstoftoevoer van Indonesië niet gehinderd door de brand.