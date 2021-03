New York ligt op koers om als veertiende Amerikaanse staat cannabis te legaliseren voor recreatief gebruik. Gouverneur Andrew Cuomo en parlementariërs van New York hebben daar formeel mee ingestemd, maakte het kantoor van Cuomo zondag bekend.

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk voor volwassenen van 21 jaar en ouder om cannabis te kopen en thuis te verbouwen voor eigen consumptie. Ook zal New York aan cannabis gerelateerde misdrijven, die onder de nieuwe wet niet langer strafbaar zijn, met terugwerkende kracht wissen uit het strafblad van veroordeelden.

De wetgeving door het parlement van New York loodsen lijkt een formaliteit, aangezien de Democraten van Cuomo in beide Kamers een sterke meerderheid hebben.

De gouverneur stelt in een verklaring dat het plan jaarlijks 350 miljoen dollar (zo'n 296 miljoen euro) aan belastinggeld kan opleveren en mogelijk tienduizenden banen met zich meebrengt.

'Legale wiet creëert banen en komt economie ten goede'

"Het legaliseren van cannabis voor volwassenen gaat niet alleen over het creëren van een nieuwe markt die banen oplevert en de economie ten goede komt", aldus Cuomo over het plan. "Het gaat ook over gerechtigheid voor lang gemarginaliseerde gemeenschappen en is om ervoor te zorgen dat degenen die in het verleden oneerlijk zijn bestraft, nu een kans krijgen om te profiteren."

De wet zal gelijk ingaan zodra deze is aangenomen, maar de verkoop van cannabis kan nog twee jaar op zich laten wachten omdat New York onder andere een toezichtsorgaan moet instellen, zei een overheidsfunctionaris.