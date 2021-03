Jihadisten hebben sinds woensdag de Mozambikaanse stad Palma belegerd, nadat energiebedrijf Total had aangekondigd de gaswinning te hervatten. Inwoners schuilen in hotels en bankgebouwen. Het energiebedrijf Total heeft zeker duizend medewerkers geëvacueerd uit het gebied.

Het gasrijke gebied in het noorden van Mozambique is al langer het toneel van gewelddadige conflicten. Human Right Watch spreekt van 2.600 doden en 600.000 gevluchte mensen in de afgelopen jaren.

Total zou woensdag de gaswinning na maanden weer hervatten, toen jihadisten het vuur openden. Zo'n tweehonderd mensen zochten een schuilplaats in een plaatselijk hotel. Zij zouden later zijn overgebracht naar een zwaarbewaakte gasinstallatie, waar ook omwonenden naartoe waren gevlucht.

Een ingewijde zegt dat zo'n veertienhonderd mensen al per schip zijn geëvacueerd. Zij gaan naar de stad Pemba. De extremisten zouden eerder een rijdend konvooi van mensen die probeerden te vluchten uit het hotel hebben aangevallen. Daarbij viel een onbekend aantal doden.

Getuigen melden willekeurige schietpartijen en lichamen op straat

Mensen in Palma worden ook via de lucht geëvacueerd. Het Zuid-Afrikaanse beveiligingsbedrijf Dyck Advisory Group zei zaterdag zeker twintig personen met helikopters in veiligheid te hebben gebracht. Omdat mobiele telefonie is verstoord, komt informatie maar mondjesmaat naar buiten over de situatie in de stad.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft de autoriteiten in het land, dat grenst aan Zuid-Afrika, eerder opgeroepen om burgers te beschermen. De groep zegt van getuigen te hebben gehoord dat er lichamen op straat liggen en dat de aanvallers schieten op willekeurige mensen en gebouwen.

De regering heeft sinds donderdag geen updates meer gegeven over de strijd bij de stad. De jihadistische organisatie Al Shabaab, plundert al jaren dorpen in het noorden van Mozambique. Het geweld heeft naar schatting aan circa 2.600 mensen het leven gekost, onder wie ook veel burgers. Ook zijn honderdduizenden mensen gevlucht.