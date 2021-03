De Amerikaanse minister Antony Blinken van Buitenlandse Zaken waarschuwde zaterdag dat de sancties van China tegen twee Amerikanen, die de behandeling van Oeigoeren door Peking hebben veroordeeld, "ongegrond" zijn. In zijn ogen wordt hiermee de "genocide" in Xinjiang alleen maar verder in de schijnwerpers gezet.

China kondigde sancties aan tegen twee leden van de Amerikaanse Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid, een Canadees en een mensenrechtenorganisatie, als reactie op sancties die deze week door de beide Noord-Amerikaanse landen waren opgelegd vanwege de behandeling van de Oeigoerse minderheid door Peking.

"De pogingen van Peking om degenen die zich uitspreken voor mensenrechten en fundamentele vrijheden te intimideren en het zwijgen op te leggen, dragen alleen maar bij aan de groeiende internationale kritiek op de aanhoudende genocide en misdaden tegen de menselijkheid in Xinjiang", zei Blinken in een verklaring.

Oeigoeren vastgehouden in kampen in Xinjiang

Volgens mensenrechtengroepen worden minstens een miljoen Oeigoeren en mensen van andere, voornamelijk moslimgroepen, vastgehouden in kampen in de Chinese regio Xinjiang. Ze beschuldigen de autoriteiten ervan vrouwen met geweld te steriliseren en dwangarbeid op te leggen.

De Europese Unie, Groot-Brittannië, Canada en de Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan politieke en economische topfiguren in Xinjiang. Peking kwam daarna met sancties tegen individuen uit de EU en Groot-Brittannië.

"We zijn solidair met Canada, het VK, de EU en andere partners en bondgenoten over de hele wereld en roepen China op een ​​einde te maken aan de schendingen van de mensenrechten en de schendingen van overwegend islamitische Oeigoeren en leden van andere etnische en religieuze minderheidsgroepen in Xinjiang. En om degenen die willekeurig worden vastgehouden vrij te laten", zei Blinken.