In en nabij een bibliotheek in de Canadese stad Vancouver zijn zaterdag meerdere mensen neergestoken. Zes slachtoffers zijn afgevoerd naar het ziekenhuis, zegt een woordvoerder van de hulpdiensten tegen nieuwszender CBC. Volgens de autoriteiten zijn er een dode en verschillende gewonden gevallen.

Over het mogelijke motief van de dader, die waarschijnlijk alleen handelde, is nog niets bekendgemaakt. De verdachte is gearresteerd en met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

De politie is opzoek naar getuigen van de steekpartij.