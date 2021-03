Bij een steekpartij in de Canadese stad North Vancouver zijn zaterdag meerdere mensen neergestoken. Volgens de autoriteiten is een vrouw overleden en zijn er verschillende gewonden gevallen. Zes slachtoffers zijn afgevoerd naar het ziekenhuis, zei een woordvoerder van de hulpdiensten tegen nieuwszender CBC.

De politie heeft een man gearresteerd. Volgens de politie heeft hij een strafblad, maar zijn identiteit is nog niet bekendgemaakt.

Tv-zender CTV zond beelden uit van de arrestatie van de verdachte. Daarop is te zien dat hij zichzelf in zijn been lijkt te steken voordat hij door agenten wordt overmeesterd. Een getuige zei op CTV dat de dader waarschijnlijk willekeurig op mensen heeft ingestoken.

Over het motief van de dader is nog niets bekendgemaakt. Waarschijnlijk handelde hij alleen.

De steekpartij vond plaats in en nabij een bibliotheek in Lynn Valley, een welvarende buurt in North Vancouver, een voorstad van Vancouver.

De Canadese premier Justin Trudeau liet via Twitter weten dat zijn gedachten bij Noord-Vancouver zijn. "Aan allen die door het gewelddadige incident in Lynn Valley zijn getroffen, weet dat alle Canadezen aan u denken en de gewonden een spoedig herstel toewensen."