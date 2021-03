De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is wegens machogedrag en denigrerende opmerkingen aan het adres van onderzoeksjournaliste Patricia Campos Mello veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. Een rechter in São Paulo bepaalde dat het staatshoofd haar 20.000 reais moet betalen, ongeveer 3.000 euro. Hij kan daartegen nog beroep aantekenen.

Campos werkt voor Folha De S. Paulo, een van de meeste gerespecteerde Braziliaanse kranten. In 2018 schreef ze onder meer een artikel over een organisatie die tijdens de verkiezingscampagne nepnieuws verspreidde om de linkse Arbeiderspartij in diskrediet te brengen. Mede door die praktijken kon de radicaal-rechtse Bolsonaro winnen.

De gekozen president nam begin 2020 wraak door op YouTube te insinueren dat de journaliste had geprobeerd een primeur over hem los te peuteren bij een medewerker van een digitaal marketingbedrijf in ruil voor seksuele diensten. De rechter was van mening dat Bolsonaro daarmee haar naam en goede eer ernstig heeft aangetast. In januari boekte Campos ook al een juridische overwinning op de familie van Bolsonaro. Diens zoon Eduardo, parlementslid, kreeg een boete van 4.500 euro, eveneens wegens het toebrengen van morele schade.

De Braziliaanse federatie van journalisten publiceerde ruim een jaar geleden een rapport met voorbeelden van 428 aanvallen op de persvrijheid in het land, twee keer zoveel als in 2019. De president werd in 40 procent van de gevallen direct in verband gebracht met deze beperking van de persvrijheid.