Duizenden vrouwen gingen zaterdag in Turkije de straat op om een vuist te maken tegen het besluit van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Hij kondigde vorige week aan dat Turkije zich terugtrekt uit een internationaal vrouwenrechtenverdrag dat vrouwen beschermt tegen huiselijk geweld.

38 procent van de Turkse vrouwen wordt slachtoffer van geweld binnen een relatie, aldus gezondheidsorganisatie WHO, meer dan in Europa waar dat percentage op 25 ligt. Bij de totstandkoming van het verdrag in 2011 was Turkije een van de eerste landen die de zogenoemde Istanboelconventie ondertekende.

Toch heeft Erdogan het verdrag nu achter zich gelaten. Uit conservatieve hoek komt kritiek dat het akkoord gendergelijkheid en daarmee homoseksualiteit promoot. Erdogans besluit leidde tot protesten in Istanboel waar duizenden vrouwen bijeenkwamen.

Ook Amnesty International bekritiseert de Turkse overheid over deze zet. "Dit is een ramp voor miljoenen vrouwen en kinderen in het land", zei de Turkse directeur Ece Unver. Ze roept de overheid dan ook op om het besluit terug te draaien.