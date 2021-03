De Britse premier Boris Johnson spreekt van 'schandelijke aanvallen' op politieagenten in Bristol vrijdagavond. Bij het derde protest in een week zouden er onder meer bakstenen en eieren naar de politie zijn gegooid.

Johnson veroordeelt het geweld tegen de politie, dat ontstond bij meerdere demonstraties afgelopen week tegen een nieuw wetsvoorstel. In de conceptwet staat dat agenten meer bevoegdheden krijgen bij geweldloze demonstraties. Vrijdagavond was het derde protest tegen deze conceptwet in Bristol onder de noemer 'Kill the Bill'.

De premier neemt het op voor de politie. "Gisteravond waren er schandalige aanvallen op politieagenten in Bristol. Onze agenten zouden niet geconfronteerd moeten worden met stenen, flessen en vuurwerk dat naar hen wordt gegooid door een menigte die uit is op geweld en het veroorzaken van schade aan eigendommen. De politie en de stad hebben mijn volledige steun", zei Johnson in een tweet.

Betogers riepen teksten als "wij zijn vredevol, wat zijn jullie?" tegen agenten. Ook trokken ze aan hun schilden en schenen met laserlampjes in hun gezicht. De politie voerde charges uit en zette paarden in om de menigte uiteen te drijven. Volgens de politie is er met vuurwerk en verf naar de paarden gegooid.

Demonstranten en politie hebben pijnlijke geschiedenis

Eerder deze week greep de politie omdat de demonstraties tegen de politiewet op gespannen voet staan met de coronamaatregelen. Daarbij raakten meerdere agenten gewond.

De demonstratie vrijdagavond liep weer uit de hand, met tien arrestaties tot gevolg. Het ingrijpen van de politie ligt extra gevoelig sinds de wake voor Sarah Everard op 13 maart, waarbij agenten disproportioneel fel optraden.