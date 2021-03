Het dodental van de grote treinbotsing in Oost-Egypte van vrijdag is naar beneden bijgesteld. Er zijn voor zover nu bekend geen 32 maar 19 dodelijke slachtoffers, meldt de Egyptische minister van Volksgezondheid Hala Zayed zaterdag. Het aantal gewonden steeg juist van 165 naar 185.

Het gebeurt vaker dat de slachtofferaantallen in de dagen na een ramp nog worden bijgesteld. Vaak stijgt het aantal doden of gewonden nog, omdat direct na het ongeval niet bekend is hoeveel mensen erbij betrokken waren. Soms dalen de cijfers juist, omdat mensen die in de chaos als 'overleden' waren genoteerd, toch nog blijken te leven. In dit geval kwam de verkeerde inschatting waarschijnlijk doordat gewonden die in coma lagen, tot de overledenen waren gerekend.

De huidige aantallen (19 doden en 185 gewonden) zijn nog niet definitief. Een aantal zwaargewonden verkeert nog in levensgevaar. De autoriteiten hebben een aantal lichaamsdelen gevonden die nog geïdentificeerd moeten worden.

Het ongeval vond plaats ten noorden van de stad Sohag, 350 kilometer ten zuiden van de Egyptische hoofdstad Caïro.

50 Ravage na dodelijk treinongeluk in Egypte

Botsing door noodremtrekker

De botsing vond volgens de spoorwegautoriteiten plaats nadat aan de noodrem van een van de treinen was getrokken. De trein kwam stil te staan en werd vervolgens van achteren geramd door een andere trein. Hier wordt nog verder onderzoek naar gedaan. Op beelden van de ramp is een enorme ravage te zien.

Egypte heeft een van de oudste spoorwegnetwerken in de regio. Hierdoor vinden vaker ongelukken met treinen plaats. Treinen en het spoor worden slecht onderhouden en ook de opleiding van machinisten zou niet optimaal zijn.

In 2002 vond het ergste spoorwegongeval tot nu toe plaats. Meer dan 360 mensen kwamen om het leven toen een passagierstrein in brand was gevlogen.