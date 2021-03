Het leger van Myanmar heeft zaterdag, op de jaarlijkse nationale dag van de strijdkrachten, zeker 64 demonstranten gedood, aldus persbureau Myanmar Now en ooggetuigen. Een van de slachtoffers was een vijfjarig jongetje. Juist op deze militaire feestdag hadden de prodemocratische tegenstanders van de staatsgreep hun medeburgers verzocht om weer massaal de straat op te gaan.

Wat is er ook alweer aan de hand in Myanmar? Het leger in Myanmar pleegde op 1 febuari een coup: het greep de macht in het land, ten koste van de regering.

Het leger beweert dat de verkiezingen (waarbij de door het leger gesteunde partij verloor) oneerlijk zijn verlopen. Regeringsleider Aung San Suu Kyi werd opgepakt.

Volgens waarnemers verliep de stembusgang wel degelijk eerlijk.

Sinds de coup gaan de Myanmarezen de straat op om hun onvrede over de militaire junta te uiten. Het leger reageert steeds gewelddadiger op de protesten.

Het leger voerde zaterdagmorgen (lokale tijd) in alle vroegte al enkele invallen uit in een poging het protest in de kiem te smoren. Daarbij vielen naast de zestig doden minstens tien gewonden. "Ze doden ons alsof we vogels of kippen zijn, zelfs thuis", aldus een ooggetuige. "Maar we blijven protesteren tot de junta het opgeeft."

De machthebbers waarschuwden vrijdag al dat troepen demonstranten door het hoofd of de rug kunnen schieten.

Bij confrontaties met de strijdkrachten kwamen tot nu toe al zeker 320 activisten om het leven, meldde een lokale organisatie eerder vrijdag. Minstens 25 procent van de doden stierf door schoten in het hoofd, waardoor het vermoeden bestaat dat ze gericht zijn doodgeschoten.

'Daden van terrorisme zijn onaanvaardbaar'

Terwijl troepen fakkels en vlaggen droegen en naast legervoertuigen marcheerden, verdedigde juntaleider generaal Min Aung Hlaing opnieuw de staatsgreep en beloofde hij de macht terug te geven na nieuwe verkiezingen. Hij wees erop dat "daden van terrorisme die schadelijk kunnen zijn voor de rust en de veiligheid van de staat" onaanvaardbaar zijn.

De militaire feestdag, waarop het begin van het lokale verzet tegen de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht, gaat gewoonlijk gepaard met een militaire parade, bijgewoond door buitenlandse officieren en diplomaten.

De junta heeft echter moeite om internationale erkenning te krijgen sinds ze de macht over Myanmar heeft overgenomen en zei dat zaterdag acht internationale delegaties aanwezig waren bij de parade. Daaronder zouden zich China en Rusland bevinden.