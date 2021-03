Frankrijk was in hoge mate verantwoordelijk voor de genocide in Rwanda, maar niet medeplichtig aan de volkerenmoord in het land, concludeert een commissie van historici in een vrijdag uitgebracht rapport. Bij de Rwandese genocide in 1994 kwamen in enkele maanden meer dan 800.000 mensen om het leven.

De onderzoekers stellen vast dat Frankrijk een "serieuze en overweldigende" verantwoordelijkheid had, wijzend op de centrale rol van toenmalig president François Mitterrand. Die had nauwe banden met de oud-president van Rwanda Juvénal Habyarimanam, een Hutu. Zijn dood in 1994 resulteerde in de genocide.

Frankrijk zou 'blind' zijn geweest voor de voorbereidingen voor de slachtpartijen, concluderen de onderzoekers. Volgens hen heeft Parijs gefaald in het voorkomen van de massamoord op de Tutsi-minderheid en de gematigde Hutu's in Rwanda.

Het land erkende al eerder dat er 'politieke fouten' waren gemaakt, maar ontkende verantwoordelijkheid voor de genocide.

De historici voerden het onderzoek uit op verzoek van de Franse president Emmanuel Macron. Ze kregen voor hun onderzoek toegang tot de presidentiële, diplomatieke en militaire archieven. Ook konden ze die van de inlichtingendiensten inzien. Hoofdonderzoeker Vincent Duclert overhandigde het rapport vrijdag in het Elysée aan Macron.

Het rapport zou de spanningen tussen Frankrijk en Rwanda kunnen doen verminderen. Rwanda heeft de Fransen lang beschuldigd van medeplichtigheid aan de genocide. "We hopen dat het rapport kan leiden tot nieuwe ontwikkelingen in onze relaties met Rwanda en dat het proces van toenadering onomkeerbaar is", aldus Macron.