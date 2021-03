Het is eerder op vrijdag niet gelukt om het vastgelopen containerschip in het Suezkanaal vlot te trekken. Dat meldt het bedrijf verantwoordelijk voor het technisch management van het schip, Bernard Schulte Shipmanagement (BSM). Er zal nu worden geprobeerd om met baggerwerkzaamheden en twee extra sleepboten van het Nederlandse bedrijf SMIT Salvage het 400 meter lange containerschip in beweging te krijgen.

Het containerschip liep afgelopen dinsdag vast, waarna een enorme file aan containerschepen ontstond. De wereldhandel dreigt hierdoor ernstig ontregeld te raken. Het schip houdt dagelijks een kleine 10 miljard dollar (ruim 8 miljard euro) aan handel tegen, blijkt uit schattingen van scheepvaartkenner Lloyd's List waar BBC over schrijft.

Sinds donderdag is een baggerschip op locatie, dat zo'n 2.000 kubieke meter aan grond kan verplaatsen. Rond het containerschip zijn vijf sleepboten actief. Met de schepen van Boskalis-dochteronderneming SMIT Salvage die nog onderweg zijn, komt het totaal straks op zeven. De sleepboten worden zondag bij het gestrande containerschip verwacht.

Daarnaast worden voorbereidingen getroffen om het waterniveau in ballasttanks in de boeg en het achtersteven van het containerschip te verlagen met speciale pompen, schrijft BSM. Dit moet het schip lichter maken en het drijfvermogen ten goede komen.

Een woordvoerder van Boskalis kon eerder op vrijdag niet zeggen hoelang het gaat duren om het vastgelopen containerschip dat het Suezkanaal blokkeert los te krijgen.

BSM zegt vrijdag dat eerste onderzoeken uitwijzen dat het containerschip in de problemen is geraakt door harde wind. De Ever Given was op weg naar de haven van Rotterdam.

Hoe langer de blokkade van het Suezkanaal voortduurt, des te groter het risico op economische problemen als lege schappen. "Retailers hebben niet altijd grote voorraden en sommige producten zijn seizoensgevoelig, zoals tuinmeubilair", zei ING-econoom Rico Luman woensdag tegen NU.nl. "Dat komt voor een groot deel uit China en het zal lastig worden de schappen te vullen als het schip er lang blijft liggen."