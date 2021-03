Meer dan dertig mensen zijn omgekomen bij een botsing tussen twee treinen in Egypte. Het ongeval vond plaats ten noorden van de stad Sohag, 350 kilometer ten zuiden van Caïro.

Behalve tientallen overledenen zijn er ook 165 gewonden gevallen. Tientallen ambulances zijn uitgerukt om slachtoffers hulp te verlenen.

De botsing vond volgens de spoorwegautoriteiten plaats nadat aan de noodrem van een van de treinen was getrokken. Die trein kwam stil te staan en vervolgens werd de trein van achteren geramd door een andere trein. Dit wordt verder onderzocht. Op beelden van de ramp is een enorme ravage te zien.

Egypte heeft een van de oudste spoorwegnetwerken in de regio. Hierdoor vinden vaker ongelukken met treinen plaats. Treinen en het spoor worden slecht onderhouden, ook de opleiding van machinisten zou niet optimaal zijn. In 2002 was het ergste spoorwegongeval tot nu toe. Meer dan 360 mensen kwamen om het leven toen een passagierstrein in brand was gevlogen.