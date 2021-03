Er zijn sinds begin februari dit jaar zeker 320 mensen gedood bij de protesten in Myanmar, meldt de lokale hulporganisatie Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) donderdag. De AAPP, die alleen geverifieerde gevallen communiceert, denkt dat het werkelijke dodental veel hoger ligt.

Zeker een kwart van de dodelijke slachtoffers die bij de AAPP geregistreerd staan, zou in het hoofd geschoten zijn. De protesten in verschillende delen van Myanmar worden door de veiligheidsdiensten met veel geweld de kop in gedrukt. Er zijn volgens de organisatie ook 2.981 arrestaties verricht.

Sinds de militaire staatsgreep van 1 februari wordt dagelijks actiegevoerd tegen de heerschappij van het leger en voor de terugkeer van de democratie. Het Aziatische land had decennialang een militair bewind voordat de democratie tien jaar geleden geleidelijk terugkeerde. De eerste vrije verkiezingen werden in 2015 gehouden.

Het leger in Myanmar vond in de verkiezingsuitslag van eind vorig jaar aanleiding om een staatsgreep te plegen.

De partij van regeringsleider Aung San Suu Kyi, die sinds de coup vastzit, won de verkiezingen met een grotere winst dan in 2015. Volgens het leger is er sprake van fraude en is de staatsgreep noodzakelijk met het oog op herstel van de democratie.