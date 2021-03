Eritrea heeft beloofd per direct zijn troepen terug te trekken uit de grensgebieden van de Noord-Ethiopische regio Tigray. De Ethiopische premier Abiy Ahmed meldt vrijdag op Twitter dat de regering van het buurland daarmee heeft ingestemd.

Eritrea, dat in een slepend grensconflict met Ethiopië verwikkeld is, stuurde troepen naar Tigray toen milities in die regio zich tegen de centrale regering in Addis Abeba keerden. De regio wordt gedomineerd door het Tigray People's Liberation Front (TPLF), dat dertig jaar geleden een leidende rol speelde bij de val van dictator Mengistu Haile Mariam.

Het 'volksbevrijdingsfront' heerste vervolgens vrijwel alleen over heel Ethiopië, maar aan dat bewind kwam in 2018 een eind. Het TPLF trok zich vervolgens terug in de eigen regio Tigray.

Daar brak vorig jaar een oorlog uit tussen het TPLF en regeringstroepen die eind november de regionale hoofdstad Mekelle heroverden. Eritrea stuurde ook troepen en koos de kant van de Ethiopische premier in het conflict, omdat die erkend heeft dat Eritrea aanspraak maakt op grondgebied in Ethiopië, en het TPLF niet.

Het leger van Eritrea zou in november vorig jaar honderden burgers hebben gedood in Tigray, zo meldde mensenrechtenorganisatie Amnesty International vorige maand in een rapport. In de Ethiopische stad Aksum zouden de troepen zich op 28 en 29 november schuldig hebben gemaakt aan massa-executies.

Amnesty kwam tot die conclusie na gesprekken met tientallen getuigen. De executies komen in juridisch opzicht neer op misdaden tegen de menselijkheid, aldus de organisatie.