De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag tegen journalisten gezegd dat hij verwacht in 2024 een gooi te doen naar een tweede termijn. Tijdens zijn campagne hield de 78-jarige wereldleider stug vol dat hij slechts een "overbruggingskandidaat" was die Donald Trump kon verslaan.

"Ja, mijn plan is om herkozen te worden. Dat is mijn verwachting", aldus de Democraat. Hij verwacht ook dat Kamala Harris in 2024 weer zijn vicepresident zal zijn. Volgens Biden is ze een geweldige partner.

De president benadrukte donderdag dat hij er zit voor de lange termijn, zolang "het lot" geen andere plannen met hem heeft. Hiermee doelde hij waarschijnlijk op zijn hoge leeftijd. Biden was bij zijn inauguratie in januari de oudste president ooit. "Ik heb veel respect voor het lot, dus ik kan moeilijk drieënhalf jaar vooruit gaan plannen."

Vorig jaar moest Biden het tijdens debatten opnemen tegen veel jongere kandidaten voor de nominatie voor Democratische partij. De president zette zich destijds in de markt als een kandidaat die Trump kon verslaan en daarna het stokje zou overdragen aan de volgende generatie. Ook experts gingen er tot dusver vanuit dat vicepresident Harris na een eerste termijn in zijn voetsporen zou treden.

De populariteit van Biden is de laatste weken fors gestegen door het tempo waarmee de VS mensen vaccineert tegen het coronavirus en de goedkeuring in het parlement van een steunpakket van bijna 2 biljoen dollar.

Toch krijgt Biden ook veel kritiek op de manier waarop er langs de zuidgrens met migranten uit Latijns-Amerika wordt omgegaan. Tienduizenden minderjarigen zitten daar nog altijd zonder ouders in overvolle opvangcentra.