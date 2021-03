De katholieke kerk in Nieuw-Zeeland heeft vrijdag formeel excuses gemaakt aan misbruikslachtoffers binnen de kerk. Kardinaal John Dew, de rooms-katholieke aartsbisschop van Wellington, bood zijn excuses aan bij de koninklijke commissie die werd aangesteld om misbruik in zorginstellingen van de kerk te onderzoeken.

"Vandaag, in acht nemend hoe belangrijk dit moment is, betuig ik spijt bij jullie, mede namens de bisschoppen en andere religieuze leiders", zei Dew. "Ook bied ik mijn excuses aan namens zij die ons als bisschoppen en leiders van de katholieke kerk zijn voorgegaan. Wij praten hun en onze daden, die schade hebben aangericht, niet goed."

Premier Jacinda Ardern gaf in 2018 opdracht tot de oprichting van de koninklijke commissie, omdat het land volgens haar "een donker hoofdstuk in zijn geschiedenis" onder ogen moest komen. Hoewel eerst gericht op zorginstellingen, werden later ook de kerken zelf en andere religieuze instellingen aan het onderzoek toegevoegd.

Een tussentijds rapport dat in december vorig jaar naar buiten kwam, toonde aan dat tussen de jaren zestig en het begin van de 21e eeuw tot een kwart miljoen kinderen, jongeren en kwetsbare volwassen fysiek en seksueel werden mishandeld in de instellingen.

Baby's van nauwelijks negen maanden misbruikt

Baby's van soms slechts negen maanden oud, zouden zijn misbruikt door medewerkers, geestelijken en pleegouders. De slachtoffers werden onder meer verkracht en ondergingen elektrische schokbehandelingen.

"Wij erkennen dat het systeem en de cultuur binnen de kerk dit misbruik mogelijk hebben gemaakt. Dit systeem en deze cultuur hebben jullie in de steek gelaten en moeten veranderen", aldus Dew.

De koninklijke commissie zal de regering later dit jaar adviseren over de kwestie.