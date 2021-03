Een universiteit in Californië koopt slachtoffers van een misbruikzaak af voor in totaal meer dan 1,1 miljard dollar (930 miljoen euro), schrijven Amerikaanse media donderdag. Gynaecoloog George Tyndall (74) werd in juli 2019 opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van vrouwen tijdens medische onderzoeken.

Het recordbedrag kwam donderdag naar buiten tijdens een zitting in een rechtbank in Los Angeles. De University of Southern California (USC) trok eerder al 215 miljoen dollar (182 miljoen euro) uit om grote aantallen oud-patiënten te compenseren en erkende toen al dat signalen niet goed waren opgepakt.

Sindsdien hebben ongeveer zevenhonderd vrouwen hun krachten verenigd. Hun claim is voor 852 miljoen dollar geschikt met de universiteit, meldde hun advocaat volgens de Los Angeles Times. Daarbovenop zijn deals gesloten over zo'n vijftig andere zaken.

Tyndall is door honderden vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Hij heeft in de loop der jaren 17.000 vrouwen behandeld en zou patiënten op ongepaste wijze hebben aangeraakt, foto's hebben genomen van hun geslachtsdelen en suggestieve opmerkingen hebben gemaakt over hun lichaam.

De gynaecoloog heeft zich in tientallen zaken onschuldig verklaard. Zijn rechtszaak moet nog komen.