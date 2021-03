De regering van Noord-Korea heeft donderdag voor de tweede keer in korte tijd raketten gelanceerd, melden Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. Volgens Seoel lanceerde het communistische land zeker twee raketten. De projectielen kwamen terecht in oostelijke wateren.

Een stafchef van het Zuid-Koreaanse leger meldde dat er zeker "twee ongeïdentificeerde objecten" vanaf de oostkust van Noord-Korea werden gelanceerd. Het is nog niet vastgesteld wat voor raketten het zijn geweest. De Zuid-Koreaanse veiligheidsraad heeft zijn zorgen geuit over de lanceringen.

Japan zei donderdag dat het mogelijk ballistische raketten waren. De projectielen kwamen niet in Japanse territoriale wateren terecht. De Japanse kustwacht had er bij schepen eerder al op aangedrongen niet in de buurt van vallende objecten te komen.

Volgens de Verenigde Staten tonen de lanceringen aan dat het Noord-Koreaanse raketprogramma een grote dreiging is voor de regio en de internationale gemeenschap. De VS zegt de situatie te monitoren en in contact te staan met bondgenoten.

Tweede raketlancering in korte tijd

Afgelopen weekend vuurde Noord-Korea volgens Zuid-Korea en de Verenigde Staten ook al twee korteafstandsraketten af. Later werd bekend dat het om kruisraketten ging, die binnen de regels van de Verenigde Naties vallen.

Het zijn de eerste lanceringen sinds de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden, die tot dusver geen duidelijk standpunt over Noord-Korea heeft ingenomen.

De Verenigde Staten lieten eerder wel weten open te staan voor een dialoog met Pyongyang. Het communistische land benadrukte pas te zullen praten wanneer de Amerikanen onder meer stoppen met militaire oefeningen in Zuid-Korea.