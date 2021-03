Extra coronamaatregelen rondom Pasen, dat gaat de Duitsers een brug te ver. Na een hoos van kritiek komt bondskanselier Merkel terug van de strenge 'paaslockdown'.

Het zou de strengste lockdown worden die Duitsland in de coronacrisis heeft gehad, met twee extra rustdagen, geen kerkdiensten en de meeste winkels gesloten. Ook mocht er geen extra bezoek komen. Hierop volgde hevige kritiek van zowel kerkelijke als politieke partijen in het land.

Hoewel Merkel maandagnacht na elf uur overleg tot haar besluit was gekomen, liet zij woensdag al weten dat het gaat om een "vergissing", melden het Duitse persbureau DPA en RedaktionsNetzwerk Deutschland.

"Het idee van een paaslockdown was opgezet met de beste intenties", vertelt Merkel woensdag. "Maar het is haastig uitgevoerd en dat gaat simpelweg niet lukken in deze korte tijd. Daarvoor draag ik alleen de verantwoordelijkheid", benadrukt de bondskanselier.

Merkel had woensdag onaangekondigd overleg met de deelstaatpremiers, met wie ze eerder had besloten om tot strenge maatregelen over te gaan. De Duitse regeringsleider heeft meermaals herhaald dat het land in een "serieuze situatie" zit, door de aanwezigheid van de Britse coronavirusvariant.