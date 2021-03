De overstromingen in Australië hebben zeker twee personen het leven gekost. Het gaat voor zover bekend om de eerste dodelijke slachtoffers van het natuurgeweld in deelstaat New South Wales.

Premier Gladys Berejiklian van dat gebied noemde het eerder op woensdag nog een wonder dat er tot dan toe nog geen doden waren gevallen. Zo'n 24.000 inwoners van New South Wales kregen de opdracht om hun huizen te verlaten. Zeker 950 mensen moesten worden gered met helikopters, boten en waterscooters.

Een van de twee dodelijke slachtoffers kwam volgens de autoriteiten bij Sydney met zijn auto vast te zitten in het water. Hij belde het alarmnummer en vertelde dat zijn wagen "aan het zinken was", meldt de krant Sydney Morning Herald. Het slachtoffer bleef daarna 44 minuten aan de lijn tot de verbinding verbroken werd. Duikers troffen later zijn lichaam aan. Het tweede slachtoffer is aangetroffen in een auto die in Queensland in het water was beland.

Weggespoelde bruggen en lege supermarkten

Australië werd dagenlang geteisterd door zware regenval. Dat leidde op sommige plaatsen tot de ernstigste overstromingen in tientallen jaren. Het noodweer kreeg in Australië de naam 'Big Wet'. Het ergste zou inmiddels achter de rug zijn, maar mensen in zwaar getroffen gebieden zitten nog steeds in de problemen. Bruggen zijn weggespoeld, wegen zijn geblokkeerd en duizenden huizen zijn beschadigd door het water.

Sommige gebieden zijn afgesloten van de buitenwereld en dat heeft geleid tot tekorten aan levensmiddelen. Een vrouw vertelde aan omroep ABC dat in Wheeny Creek nog maar weinig te krijgen is. "Alle winkels zijn gewoon leeggehaald, het is verschrikkelijk", zei ze. "We zijn aangewezen op spaghetti en noedels. Ik heb de kinderen op rantsoen gezet, zodat we genoeg hebben."