De militaire regering van Myanmar heeft woensdag meer dan zeshonderd demonstranten vrijgelaten, zo heeft een gevangenisfunctionaris laten weten. De betogers waren opgepakt, omdat ze hadden gedemonstreerd tegen de staatsgreep van het leger. Ooggetuigen zagen bussen vol mensen bij de gevangenis van Insein wegrijden.

Sinds het leger op 1 februari een coup heeft gepleegd en regeringsleider Aung San Suu Kyi heeft vastgezet, zijn naar schatting tussen de 2.000 en 2.800 demonstranten vastgezet. Woensdag staat het protest in het teken van een stille staking, waarbij het de bedoeling is dat iedereen thuisblijft en alles dicht is.

Des te opvallender moeten de vijftien bussen geweest zijn die van de gevangenis van Insein kwamen. Ooggetuigen, onder wie advocaten en gevangenen, bevestigen dit in gesprek met persbureau Reuters. Een hooggeplaatste functionaris in het gevangeniswezen van Rangoon zei tegen persbureau AFP: "Wij hebben vandaag 360 mannen en 268 vrouwen uit de gevangenis van Insein vrijgelaten."

AP-fotograaf Thein Zaw, die vorige maand werd opgepakt nadat hij foto's van de protesten had gemaakt, heeft zijn familie laten weten dat hij woensdag wordt vrijgelaten. In totaal zitten veertig journalisten sinds 1 februari vast.

Ondanks het gebaar van het leger wordt de situatie in Myanmar steeds grimmiger. In de stad Mandalay zouden ordetroepen dinsdag een zevenjarig meisje hebben doodgeschoten, met grote volkswoede tot gevolg. Er zouden in het land inmiddels zeker twintig kinderen zijn omgekomen door het harde optreden van het leger tegen betogers.

De informatie over het aantal arrestaties en dodelijke slachtoffers in Myanmar is afkomstig van de organisatie Assistance Association for Political Prisoners (AAPP). De organisatie zegt de dood van het zevenjarige meisje nog onafhankelijk te moeten verifiëren. AAPP heeft sinds de coup 275 sterfgevallen geverifieerd, maar waarschuwt dat het daadwerkelijke dodental waarschijnlijk hoger ligt.

Een woordvoerder van het leger stelt dat 164 Myanmarezen zijn omgekomen bij de betogingen. Hij noemde hen tijdens een persconferentie in de hoofdstad Nay Pyi Taw "gewelddadige terroristen".