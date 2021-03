Het Braziliaanse hooggerechtshof heeft dinsdag geoordeeld dat rechter Sergio Moro bevooroordeeld was toen hij in 2017 de linkse oud-president Luiz Inacio Lula da Silva veroordeelde wegens corruptie. De uitspraak is een nieuwe overwinning voor Lula, die een politieke comeback wil maken.

De uitspraak, gesteund door drie van de vijf rechters van het Braziliaans hooggerechtshof, kwam twee weken nadat een van de hoge rechters een streep zette door de veroordeling van de oud-president. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor Lula om het volgend jaar in de verkiezingen eventueel op te nemen tegen de rechts-populistische president Jair Bolsonaro.

Onder Lula (75) maakte Brazilië tussen 2003 en 2010 een economische bloeiperiode door. Hoewel er door de 26 jaar celstraf voor omkoping een smet op zijn imago ontstond, geldt hij vooralsnog als een van de populairste politici van het land.

De zaak tegen Lula kwam voort uit operatie Lava Jato (autowasserij), een diepgaand anticorruptieonderzoek dat velen in de bovenlagen van de Braziliaanse politiek en zakenleven in een kwaad daglicht heeft gesteld.

Moro werd minister onder Bolsonaro

De uitspraak van maandag is een harde klap voor rechter Moro, die een belangrijke rol speelde in de Lava Jato-processen. Lula en zijn aanhang beschuldigden Moro ervan dat die deelnam aan een samenzwering om te voorkomen dat Lula in 2018 kon meedoen aan de verkiezingen, waarvoor hij lange tijd de favoriet was.

Uiteindelijk werd in 2018 de uiterst rechtse Bolsonaro gekozen, die vervolgens Moro tot minister van Justitie benoemde. Enkele hoge rechters die oordeelden dat Moro bevooroordeeld was, benoemden dat feit maandag ook in hun uitspraak.