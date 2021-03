De Israëlische premier Netanyahu lijkt de verkiezingen dinsdag nipt te hebben gewonnen, voorspellen prognoses na sluiting van de stemlokalen, melden Israëlische media. Hoewel er geen duidelijke winnaar valt aan te wijzen, halen zijn rechtse partij Likud en zijn bondgenoten, als zij ook de steun krijgen van de nationalistisch-religieuze partij Yamina van Naftali Bennett, net een meerderheid in het 120-koppige parlement.

Het was de vierde keer in twee jaar dat de Israëliërs naar de stembus konden. De jongste verkiezingen volgden op de breuk van de vorige coalitie door ruzie over de begroting. Likud-leider Netanyahu (71) wilde profiteren van de succesvolle coronavaccinatiecampagne in Israël, maar een ​​overgrotemeerderheid in het parlement zit er klaarblijkelijk niet in. Centrumlinks deed het beter dan verwacht, maar ook weer niet goed genoeg om Netayahu van de troon te stoten.

Voormalig defensieminister Bennett kan de premier nu aan een meerderheid helpen. Hij had voor de verkiezingen al duidelijk gemaakt dat hij niet wil dienen onder centrumlinks, mocht Yair Lapid daarvan de leider worden. Hij bleef meteen na de sluiting van de stembureaus op de vlakte. De voormalige assistent van Netanyahu was tijdens de campagne de grootste uitdager van de premier op rechts. Maar hij sloot een verbond nooit uit.

Netanyahu is al sinds 2009 onafgebroken aan de macht. Hij geldt als de dominante politieke figuur van zijn generatie. Zijn aanhangers prijzen hem als "Koning Bibi", maar zijn tegenstanders bestempelen hem als "minister van misdaad." Zo loopt er een rechtszaak tegen hem wegens corruptie.