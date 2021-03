De jury in het proces rondom de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis is compleet. Naast de twaalf juryleden zijn ook drie plaatsvervangers benoemd. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen de van moord verdachte witte agent Derek Chauvin gaat naar verwachting maandag van start.

De in totaal vijftien juryleden zijn geselecteerd na een grondige screening en ondervraging. Zij moeten een oordeel vellen over de schuld van Chauvin. De jury moet een afspiegeling zijn van de bevolking van Minneapolis, waar Floyd stierf. Het gaat in totaal om zes witte vrouwen, drie witte mannen, een zwarte vrouw, drie zwarte mannen en twee vrouwen met een gemengde afkomst.

Floyd werd in mei vorig jaar gearresteerd omdat hij een vals biljet van 20 dollar zou hebben gebruikt. Hij werd door agenten tegen de grond gedrukt en stierf nadat Chauvin bijna negen minuten met zijn knie Floyds nek had afgeknepen. Zijn dood leidde wereldwijd tot nieuwe en omvangrijke Black Lives Matter-protesten tegen buitensporig politiegeweld en racisme.

Chauvin (45) staat terecht voor moord en doodslag. De inmiddels ontslagen politieman kan maximaal veertig jaar gevangenisstraf krijgen. Het vonnis over de agent wordt eind april verwacht. De drie agenten die van medeplichtigheid aan de dood van Floyd worden verdacht, verschijnen op 23 augustus voor de rechtbank.