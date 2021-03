De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken was dinsdag bij een NAVO-overleg en sprak op gematigde en verzoenende toon. Dat staat in contrast met de houding van oud-president Donald Trump tegenover de NAVO.

Oud-president Trump vond de NAVO maar een verouderde, verdeelde en in crisis verkerende club. Blinken sprak dinsdag in Brussel juist over het heropbouwen en revitaliseren van de transatlantische militaire alliantie. Hij kwam om "te luisteren en raadplegen".

Een van de onderwerpen die Blinken aansneed was Afghanistan. Trump besloot zonder de NAVO-bondgenoten te raadplegen de Amerikaanse troepen uiterlijk op 1 mei terug te trekken en sprak dat af met de Taliban. Maar de nieuwe president Joe Biden erkent dat het nog niet veilig genoeg is voor de aftocht.

De Verenigde Staten trekken zich daarom niet in hun eentje terug uit Afghanistan. "We vertrekken samen" met de NAVO-bondgenoten "als de tijd daarvoor rijp is", zegt Blinken.

Aan de NAVO-missie in Afghanistan dragen niet alleen de VS, maar ook Nederland en andere lidstaten troepen bij. Wat er gaat gebeuren met de afspraak met de Taliban is nog niet bekend.

Samenwerken en alliantie omarmen

Blinken zei dat de militaire opkomst van China en de pogingen van Rusland om het Westen te destabiliseren, bedreigingen waren waarvoor de NAVO moest samenwerken. Ook drong hij er bij Turkije op aan de alliantie te omarmen.

Toch is er ook onder Biden genoeg waarover de bondgenoten van mening verschillen. Zo zal Blinken zijn Duitse collega Heiko Maas spreken over de pijpleiding in aanbouw die Russisch gas naar Duitsland moet brengen. Daar is de VS fel tegen gekant, maar Berlijn geeft vooralsnog niet toe aan de Amerikaanse druk.