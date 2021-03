President Joe Biden adviseert migranten die van plan zijn naar de Verenigde Staten te komen om thuis te blijven. Maar sinds Donald Trump het Witte Huis verlaten heeft, stijgt het aantal migranten dat binnenkomt over de grens met Mexico. Dreigt hier een nieuwe beleidscrisis voor Biden?

Biden hanteert een ruimhartiger migratiebeleid dan zijn voorganger Trump. Hierdoor stijgt het aantal migranten dat vanuit Mexico de grens wil oversteken. Het totale aantal is nu groter dan op hetzelfde moment in de afgelopen drie jaren en stijgt sneller. Dat geldt ook voor het aantal onbegeleide kinderen: in januari en februari werden ongeveer vijftienduizend kinderen zonder ouders vastgehouden. Vorig jaar waren er dat in totaal 37.000.

Officieel adviseert de regering Biden migranten niet naar de Verenigde Staten te komen. Families en individuen, met uitzondering van onbegeleide kinderen, kunnen teruggestuurd worden. Dat gebeurt volgens persbureau Reuters bij zo'n 15 procent van de gevallen.

Tegelijkertijd liet de Amerikaanse grenspolitie de afgelopen weken duizenden gezinnen vrij om ruimte te maken in de detentiecentra. Zij zijn in afwachting van hun hoorzitting, maar hebben geen vastgestelde datum gekregen waarop ze zich moeten melden bij de immigratierechtbank. Ook werd afgelopen weekend een contract van 86 miljoen dollar aangekondigd om migrantengezinnen onder te brengen in hotels terwijl zij hun proces afwachten. Het plan is een alternatief voor de federale detentiecentra.

Tegenstrijdig grensbeleid leidt tot verwarring en kritiek

De tegenstrijdigheid in het grensbeleid van Biden leidt bij migranten tot verwarring. Vanuit Republikeinse hoek klinkt de kritiek dat het beleid gemengde signalen afgeeft en meer mensen aanmoedigt de grens over te steken, terwijl de grensfaciliteiten overvol zitten te midden van de pandemie.

Oud-president Donald Trump kreeg de wind van voren toen beelden naar buiten kwamen van detentiecentra bij de grens met Mexico, waar kinderen in metalen kooien zaten en onder folie dekens sliepen. President Biden beloofde beterschap. Maar op maandag 22 maart verschenen de eerste beelden vanuit een detentiecentrum sinds het vertrek van Trump, waarop een vergelijkbare situatie te zien is. De foto's zijn gemaakt door Democratisch congreslid Henry Cuellar uit Texas; journalisten worden niet toegelaten.

"Er moet meer worden gedaan om deze groeiende humanitaire crisis aan te pakken. Deze migrantenkinderen hebben onze hulp nu nodig. Niet later", schreef Cuellar maandag op Twitter.

Als het op migrantengezinnen aankomt, is er "veel verwarring omdat er geen vaste regel is", zegt Charlene D'Cruz, directeur van een programma voor grensrechten, tegen persbureau Reuters. "Het lijkt ad hoc."