De Schotse premier Nicola Sturgeon werd maandag nog vrijgepleit door een onafhankelijk onderzoek, maar een onderzoekscommissie van het Schotse parlement oordeelt dinsdag dat zij "foute en misleidende informatie" heeft gegeven over haar voorganger Alex Salmond, die beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Een motie van wantrouwen hangt haar boven het hoofd.

Twee onderzoeken naar de manier waarop haar regering is omgegaan met klachten over de afgetreden Salmond, komen deze week elk met een andere conclusie.

Een onderzoekscommissie van het Schotse parlement oordeelt dat premier Sturgeon het parlement heeft misleid met foutieve informatie over een ontmoeting die ze in april 2018 had met Salmond. Sturgeons regering heeft volgens de commissie ook ernstige fouten gemaakt in het onderzoek naar Salmonds vermeende seksueel wangedrag.

Zo zou ze tijdens de procedures met hem in contact zijn gebleven over de zaak. Bovendien zou ze al veel eerder op de hoogte zijn geweest van de klachten tegen Salmond dan ze zelf verklaarde. Sturgeon en Salmond waren goede vrienden en partijgenoten binnen de Scottish National Party, maar zijn inmiddels bittere tegenstanders.

Sturgeon noemt de parlementaire commissie partijdig

Het oordeel van de commissie komt een dag nadat een onafhankelijke onderzoekscommissie juist het tegenovergestelde had geconcludeerd. Die stelde dat Sturgeon het parlement niet heeft voorgelogen en dat haar niets te verwijten valt over de afhandeling van de aanklachten tegen haar voorganger Salmond.

Sturgeon weerspreekt alle beschuldigingen en treedt niet af. Ze noemt de parlementaire onderzoekscommissie partijdig.

Ondertussen is Salmond vrijgesproken nadat meerdere vrouwen hem beschuldigden van verkrachting of aanranding. De Schotse overheid heeft destijds tegen het advies van juristen in grote sommen geld uitgegeven om Salmond toch veroordeeld te krijgen.

Sturgeon is sinds 2014 premier van Schotland. De volgende verkiezingen zijn in mei.