Het grootste vluchtelingenkamp ter wereld, nabij de Bengaalse grensstad Cox's Bazar, is getroffen door een verwoestende brand. Zeker 15 personen kwamen om het leven, 400 inwoners zijn nog vermist, 560 personen raakten gewond en duizenden huizen zijn verwoest, blijkt uit verklaringen van het Rode Kruis en de Verenigde Naties.

Volgens de VN moeten zeker 45.000 personen op zoek naar een nieuw onderkomen, terwijl het Rode Kruis meldt dat 125.000 bewoners van het kamp door de brand getroffen zijn.

Het Rode Kruis spreekt van "de grootste reddingsoperatie ooit". Talloze kinderen zouden hun familie zijn kwijtgeraakt in de vlammenzee en de daarna ontstane paniek.

Johannes van der Klaauw, woordvoerder van de vluchtelingenorganisatie van de VN (UNHCR), noemt de gevolgen van de brand "gigantisch en verwoestend". De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld.

Meer dan een miljoen gevluchte Rohingya's, onder wie meer dan 400.000 kinderen, leven in kampen in het zuiden van Bangladesh. De overgrote meerderheid vluchtte in 2017 vanuit buurland Myanmar, waar het leger genocide pleegde op de islamitische Rohingya-minderheid.

In de vluchtelingenkampen leven de Rohingya's dicht op elkaar, waardoor regelmatig brand uitbreekt. De brand van maandag was de grootste tot nu toe, meldt hulporganisatie Save the Children.