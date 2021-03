Een fractiemedewerker van het Australische parlement is ontslagen na het verschijnen van seksvideo's die werden opgenomen in het parlementsgebouw, zo meldt de Australische nieuwswebsite news.com.au dinsdag.

De twee jaar oude video's zijn naar Australische media gelekt door een voormalige regeringsmedewerker. Deze klokkenluider meldt verder dat mensen seks hebben gehad in de gebedsruimte van het parlement. Ook zouden er sekswerkers zijn uitgenodigd in het regeringsgebouw.

Premier Scott Morrison noemt de video's dinsdag "schandelijk" en zegt geschokt te zijn. "We moeten het parlement op orde krijgen. We moeten de politiek terzijde schuiven en dit probleem erkennen."

De uitgelekte video's volgen op verhalen van meerdere vrouwen over seksueel geweld in het parlement. Brittany Higgins, een voormalige politiek adviseur van de Liberal Party, vertelde vorige maand dat ze in 2019 door een mannelijke collega is verkracht in het parlementsgebouw, toen ze aan het werk was voor de toenmalige minister van Defensie Linda Reynolds.

Daarna hebben drie andere vrouwen gezegd door diezelfde man te zijn mishandeld. Ze beschuldigen Australische politici ervan geen verantwoordelijkheid te nemen.

Naar aanleiding van de verhalen zijn vorige week duizenden Australiërs de straat opgegaan. Er werd gedemonstreerd in onder meer Perth, Cairns, Sydney, Canberra, Brisbane en Melbourne.