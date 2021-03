Bij een schietpartij in de Amerikaanse staat Colorado zijn maandag tien doden en meerdere gewonden gevallen. Onder de dodelijke slachtoffers is een politieagent. Een verdachte is opgepakt, meldde een politiewoordvoerder.

Een man begon maandagmiddag (lokale tijd) om nog onduidelijke reden om zich heen te schieten in een Kings Sooper-filiaal in Boulder, op zo'n 40 kilometer van de stad Denver. Vervolgens werd de supermarkt urenlang omsingeld door de lokale politie en de FBI.

Op beelden van aanwezige media is te zien dat klanten uit de winkel vluchtten. Ook is te zien dat een bebloede man met handboeien om door de politie wordt weggevoerd. Het is onduidelijk of hij de vermoedelijke schutter is.

Buurtbewoners werden verzocht om binnen te blijven en geen "tactische" informatie te delen via sociale media. De gouverneur van de staat, Jared Polis, heeft via Twitter geschokt gereageerd. President Joe Biden is volgens zijn woordvoerder op de hoogte gebracht.

Het is de tweede grote schietpartij in minder dan een week tijd in de Verenigde Staten. Vorige week schoot een man acht mensen dood in drie verschillende massagesalons in Atlanta.