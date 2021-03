Gewapende personen hebben in Niger zeker 137 mensen gedood. Volgens de regering van het Afrikaanse land vielen zij zondag in gecoördineerde acties een aantal dorpen in het zuidwesten aan, bij de grens met Mali.

Het betreft een van de dodelijkste incidenten in het land dat zucht onder islamitisch geweld van terreurgroepen als Boko Haram en Al Qaeda. De autoriteiten hebben vooralsnog geen schuldige aangewezen. Een bron bij de veiligheidsdiensten wees eerder naar Islamitische Staat.

"Door systematisch burgers als doelwit te kiezen hebben deze gewapende bandieten een nieuw niveau van horror en wreedheid bereikt", aldus de regering van Niger in een verklaring. Er zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

De aanval van zondag was mogelijk een vergelding voor recente arrestaties van mogelijke militieleden in het gebied. Een week geleden werden bij aanvallen in het nabijgelegen Tillabéry in het zuidwesten van het land ook al 58 dorpelingen gedood door ongeïdentificeerde militanten.