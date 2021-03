Tienduizenden mensen zijn maandag hun huis kwijtgeraakt door een verwoestende brand in een Rohingya-vluchtelingenkamp in het zuiden van Bangladesh. Een onbekend aantal inwoners heeft de brand niet overleefd, melden hulporganisaties en de lokale autoriteiten.

Op beelden is te zien hoe een enorme vuurzee door het Balukhali-kamp in de stad Cox's Bazar raast. Duizenden hutten en tenten zijn in vlammen opgegaan en mensen zijn op zoek naar wat mogelijk over is van hun bezittingen.

De brand is nog niet onder controle. Brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidt, zegt een woordvoerder van UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, tegen persbureau Reuters.

Volgens ooggetuigen zijn meerdere mensen om het leven gekomen, maar het aantal doden is nog niet bevestigd. Ook de oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld.

Ondertussen maken diverse hulporganisaties zich zorgen over het gebrek aan medische voorzieningen in het kamp. Ze vrezen dat hierdoor meer doden zullen vallen. Volgens de UNHCR hebben honderden vrijwilligers van verschillende hulporganisaties aangeboden om te helpen.

49 Vlammenzee verwoest Rohingya-vluchtelingenkamp in Bangladesh

Rohingya's vluchtten voor genocide in Myanmar

Meer dan een miljoen gevluchte Rohingya's leven in kampen in het zuiden van Bangladesh. De overgrote meerderheid van hen vluchtte in 2017 uit buurland Myanmar, waar het leger genocide pleegde op de islamitische Rohingya-minderheid.

In de vluchtelingenkampen leven de Rohingya's dicht op elkaar, waardoor regelmatig brand uitbreekt. De brand van maandag was de grootste tot nu toe, meldt hulporganisatie Save the Children.

Om de druk op de overvolle kampen te verlichten, is Bangladesh vorig jaar begonnen met het verplaatsen van Rohingya's naar een nieuw onderkomen op een afgelegen eiland. De regering ziet dit als een oplossing, maar mensenrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over de nieuwe locatie, omdat deze zeer kwetsbaar zou zijn voor stormen.