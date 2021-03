Een militaire rechtbank in Moskou heeft maandag een klacht van Alexei Navalny afgewezen. De Russische oppositieleider eiste eerder onderzoek naar de toedracht van zijn vermoedelijke vergiftiging met het zenuwgas novichok.

De Kremlin-criticus werd vorig jaar augustus met vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis opgenomen. Dat gebeurde nadat de oppositieleider plotseling ziek was geworden tijdens een vlucht vanuit Siberië naar Moskou.

Na zijn herstel diende hij een klacht in omdat de autoriteiten niets zouden hebben gedaan om de waarheid boven tafel te krijgen. Volgens velen, inclusief Navalny zelf, zitten de Russische veiligheidsdiensten achter die vergiftiging, op bevel van president Vladimir Poetin.

De Russische politie deed vorig jaar wel een "vooronderzoek" en zou plaatsen hebben onderzocht waar Navalny voorafgaand aan de vlucht was geweest en met getuigen hebben gesproken. De politie is altijd bij het standpunt gebleven dat er geen bewijs is dat het om een misdaad ging.

Daarnaast is er nooit uit Russisch toxicologisch onderzoek geconcludeerd dat Navalny is vergiftigd. Rusland heeft westerse oproepen tot een onderzoek altijd terzijde geschoven. Europese laboratoria identificeerden het zenuwgif novichok naderhand als de boosdoener. Dat chemische wapen is in het Sovjet-tijdperk ontwikkeld door het leger.

Navalny zit gevangen in een strafkamp

Na enkele dagen in een Russisch ziekenhuis in coma te hebben gelegen, werd Navalny overgebracht naar het Charité-ziekenhuis in Berlijn, waar hij enkele maanden verbleef om te herstellen.

Bij zijn terugkeer in Rusland in januari dit jaar werd Navalny direct gearresteerd. Daarna werd hij tot 2,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld in verband met een fraudezaak, volgens Navalny een politiek proces.

De voornaamste Russische criticus van president Poetin zit zijn gevangenisstraf uit in een strafkamp, dat hij onlangs als een "concentratiekamp" omschreef. Navalny was niet aanwezig bij de hoorzitting.