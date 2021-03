Op de Belgische nationale luchthaven bij Zaventem en in het Brusselse metrostation Maalbeek is kort na elkaar een herdenkingsplechtigheid gehouden ter nagedachtenis van de slachtoffers van de terreuraanslagen vijf jaar geleden.

Koning Filip, koningin Mathilde en premier Alexander De Croo waren aanwezig bij de vanwege het coronavirus korte en in kleine kring gehouden herdenking.

Zowel op het vliegveld als later in metrostation Maalbeek legden de koning en de koningin een bloemenkrans voor de slachtoffers. De namen van alle slachtoffers werden voorgelezen en op beide plekken werd een minuut stilte in acht genomen. Daarvoor en daarna werd tijd ingeruimd voor gesprekken met steeds een klein groepje nabestaanden.

Door de aanslagen vielen in totaal 32 doden en 340 gewonden. Ook drie aanslagplegers overleefden hun terreurdaad niet.

Op 22 maart 2016 brachten om 7.58 uur drie zelfmoordterroristen twee bommen tot ontploffing in de vertrekhal van de luchthaven. Op het vliegveld vielen zestien doden. Twee van de terroristen kwamen eveneens om. Een derde bom kwam niet tot ontploffing.

Kort daarop, om 9.11 uur, bracht een andere zelfmoordterrorist een bom tot ontploffing in een metrostel dicht bij station Maalbeek, tegenover de Europese Commissie. Ook daar kwamen zestien onschuldige mensen bij om het leven. De aanslagen zijn opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat.