Australische autoriteiten willen maandag nog eens duizenden mensen evacueren uit buitenwijken van Sydney die door overstromingen getroffen zijn. Aangezien de stortregens de komende dagen waarschijnlijk aanhouden, verwachten ze de ergste overstromingen in zestig jaar.

Door de regenval van de afgelopen drie dagen zijn rivieren in de dichtbevolkte Australische staat New South Wales buiten hun oevers getreden. Dat heeft tot grote schade geleid. Duizenden mensen zijn eerder al geëvacueerd. "We moeten ons schrap zetten, het zal een zeer moeilijke week worden", zei premier Gladys Berejiklian van de deelstaat tegen verslaggevers.

Een jaar geleden kampten de autoriteiten in dezelfde regio's met droogte en catastrofale bosbranden. "Ik ken geen enkel moment in de geschiedenis van de staat waarop we midden in een pandemie zo snel achter elkaar extreme weersomstandigheden hebben gehad", zei Berejiklian.

Sydney registreerde zondag met bijna 111 millimeter regen de natste dag van het jaar. In sommige regio's aan de noordkust van de staat is in de afgelopen zes dagen bijna 900 millimeter regen gevallen, meer dan drie keer zoveel als gemiddeld in maart. Volgens de autoriteiten zijn ongeveer achttienduizend mensen geëvacueerd uit laaggelegen delen van New South Wales.

Meteorologen verwachten dat grote delen van de oostkust van Australië vanaf maandag worden getroffen door meer hevige regenval. Volgens de autoriteiten gaat het in sommige plaatsen in de westelijke regio's van Sydney om de ergste overstromingen sinds 1961. Ze verwachten dat de slechte weersomstandigheden tot woensdag zal aanhouden.

In grote delen van New South Wales en de aangrenzende staat Queensland wordt rekening gehouden met ernstig overstromingsgevaar.