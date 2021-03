De Curaçaose partijen MFK en PNP hebben zondagavond (lokale tijd) aangegeven samen te willen regeren. In een verklaring die beide partijen hebben getekend geven ze aan bereid te zijn samen te werken om de volgende coalitieregering van Curaçao te vormen de komende vier jaar.

Oppositiepartij MFK won twee dagen geleden de parlementsverkiezingen met een grote meerderheid. De partij onder leiding van Gilmar 'Pik' Pisas ging van vijf naar negen zetels. Het christendemocratische PNP behaalde vier zetels. MFK en PNP hebben samen een meerderheid van 13 van de 21 zetels in het Curaçaose parlement. Het nieuwe parlement zal in mei worden beëdigd.

De partijen gaven vrijdagavond na het bekend worden van de verkiezingsresultaten al aan bereid te zijn om met elkaar te praten over een nieuwe regering. In de getekende verklaring zeggen de partijen samen te willen regeren met als doel "een gedegen ontwikkeling van haar inwoners die gebaseerd is op transparantie, integriteit, fatsoen, hoop, respect, normen en waarden, met Gods woord in ons vaandel".

De huidige coalitiepartijen PAR en MAN verloren de verkiezingen. Zij hebben gezamenlijk zes zetels overgehouden na de verkiezingen. Verder zijn de kleine, nieuwe partijen Trabou pa Kòrsou en KEM, beiden met één zetel, in het nieuwe parlement gekozen.