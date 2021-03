Demonstranten zijn zondagavond in gevecht geraakt met de politie in de Engelse stad Bristol. Duizenden betogers protesteerden tegen een wetsvoorstel dat politie meer bevoegdheden moet geven bij demonstraties die niet gewelddadig zijn. Verschillende agenten raakten gewond, twee van hen liepen ernstige verwondingen op en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Bij de demonstratie zijn ook zijn twee politieauto's in brand gestoken. Agenten zeiden dat ze werden uitgescholden en met vuurwerk en andere voorwerpen werden bekogeld.

Volgens de BBC droegen veel betogers maskers en liepen ze rond met spandoeken met teksten als "zeg nee tegen de Britse politiestaat" en "vrijheid om te demonstreren is fundamenteel voor een democratie". Op beelden op de BBC is te zien hoe relschoppers ruiten ingooiden en vuurwerk afschoten in de massa.

Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel noemde het geweld in Bristol "onacceptabel". Een politiewoordvoerder zei dat de demonstratie vreedzaam begon, maar later door toedoen van een kleine groep uit de hand liep.

Grote manifestaties zijn vanwege de coronamaatregelen verboden in Groot-Brittannië en de politie had mensen opgeroepen niet de straat op te gaan. Tijdens een anti-lockdown-bijeenkomst in Londen waren zaterdag duizenden mensen op de been. Verschillende politieagenten raakten gewond en ten minste 36 actievoerders werden opgepakt.