Duizenden Amerikanen zijn zondag de straat opgegaan om te protesteren tegen anti-Aziatisch racisme. De protesten vonden plaats in grote steden als New York, Washington en Atlanta, de hoofdstad van de staat Georgia. Een 21-jarige schutter schoot in Atlanta afgelopen week bij drie incidenten acht mensen dood, van wie zes vrouwen van Aziatische afkomst.

Verdachte Robert Aaron Long ontkende dat hij door racisme gemotiveerd was. Hij voerde aan dat hij problemen had met een seksverslaving en dat hij zijn "verleidingen" wilde "elimineren". De sheriff van Cherokee County, het district waar één van de drie schietincidenten plaatsvond, zei dat het nog te vroeg was om vast te stellen wat het motief voor de moorden was.

Xin Hua, een Amerikaans-Aziatische deelneemster aan de betoging in Washington, zei dat ze boos was over de terughoudendheid van de politie bij het noemen van een motief. "Het is een feit dat zes Aziatische vrouwen zijn omgebracht", aldus Xin Hua.