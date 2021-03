De Franse marine heeft 72 migranten gered die in moeilijkheden waren gekomen op het Kanaal, de zeestraat tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, meldt het Franse persbureau AFP. De kustwacht kreeg zondag een waarschuwing dat er verschillende boten voor de kust van Calais in de problemen waren gekomen.

38 mensen die op één van de boten zaten, werden door een Frans patrouilleschip gered en naar Calais gebracht. De andere 34 personen zijn opgepikt door een sleepboot van de Franse marine en zijn naar het Franse Boulogne-sur-Mer gebracht.

Alle opvarenden, van wie elf kinderen, zijn in goede gezondheid en opgevangen door de reddingsdiensten.

Het is niet de eerste keer dat vluchtelingen het Kanaal proberen over te steken. Vanaf 2018 is het aantal illegale overtochten over het Kanaal naar het Verenigd Koninkrijk sterk gestegen. In 2020 alleen al was er sprake van 9.500 overtochten of oversteekpogingen, vier keer meer dan het jaar daarvoor.