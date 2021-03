De waarschijnlijk grootste planetoïde die volgens wetenschappers dit jaar dicht bij de aarde komt, vliegt zondagmiddag langs onze planeet. Het hemellichaam met de naam 2001 FO32 en een diameter van enkele honderden meters scheert dan 'rakelings' langs de aarde op ongeveer 2 miljoen kilometer, zo heeft het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA berekend.

Die afstand is meer dan vijf keer zo ver als de afstand van de aarde tot de maan.

Met het blote oog zal de planetoïde niet te zien zijn. Daar zijn op zijn minst telescopen van een gemiddeld formaat voor nodig, net als een sterrenkaart om de juiste plek aan de hemel te vinden. Waarnemers op het zuidelijk halfrond zijn in het voordeel. Om 17.03 uur (Nederlandse tijd) is de ruimterots het dichtst bij de aarde.

Er is geen gevaar voor een botsing met de aarde. Nu niet, maar ook niet in de toekomst. "We kennen de baan van 2001 FO32 rond de zon heel goed. We hebben hem gevolgd sinds ze twintig jaar geleden werd ontdekt", zegt Paul Chodas van NASA. "De planetoïde kan op geen enkele manier dichterbij komen dan 2 miljoen kilometer van de aarde."

2001 FO32, die eens in de 810 dagen om de zon draait, zal met een snelheid van ongeveer 124.000 kilometer per uur langs de aarde vliegen en pas in 2052 weer net zo dichtbij komen. Wetenschappers van NASA willen zondag van de gelegenheid gebruikmaken de planetoïde nader te onderzoeken.