Het zuidoosten van Australië heeft door hevige regenval te maken met overstromingen van onder meer huizen en een dam. De autoriteiten van de Australische staat New South Wales hebben daarom zondag de noodtoestand uitgeroepen en evacuaties afgekondigd, melden verschillende Australische media.

Door het uitroepen van de noodtoestand komt geld vrij dat speciaal voor dergelijke gelegenheden is gereserveerd. Er is nog niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen door het noodweer.

De Warragamba dam is door het slechte weer voor het eerst sinds 2016 overstroomd. Door het overstromen van de belangrijkste waterbron van miljoenenstad Sydney moest het dorp Picton worden geëvacueerd. De Australische autoriteiten vrezen dat ook andere dammen zullen overstromen.

Hulpdiensten hebben in de nacht van zaterdag op zondag ongeveer zeshonderd hulpverzoeken binnengekregen, waaronde meer dan zestig van mensen die door overstromingen in de problemen waren gekomen. Op tv en sociale media zijn beelden te zien van hoe snelstromend water huizen en bomen losrukt, wegen overspoelt en de infrastructuur beschadigt.

Een huis drijft door de overstroomde Manning rivier in New South Wales. (beeld: Tanya Cross)

Zondag tot 200 mm regenval verwacht

Ook de komende dagen verwachten meteorologen hevige regenval tot wel 200 millimeter en fikse wind in de staat waarvan Sydney de hoofdstad is. De omgeving van de stad met ongeveer 5 miljoen inwoners kampt met overstromingen.

Inwoners van New South Wales krijgen het advies om binnen te blijven. Buurstaat Queensland heeft noodhulp aangeboden.