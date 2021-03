De Russische ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk heeft zaterdag boos gereageerd op het Britse besluit om het kernwapenarsenaal van het land uit te breiden van 215 naar 260 kernkoppen. In gesprek met LBC beschuldigt Andrei Kelin de Britse regering ervan het Non-proliferatieverdrag (NPV) te schenden.

Volgens het sinds 1970 geldende NPV moeten landen die kernwapens bezitten hun voorraden reduceren. Het Verenigd Koninkrijk heeft het internationale verdrag ondertekend, net als Rusland na het uiteenvallen van Koude Oorlog grootmacht de Sovjet-Unie.

Dinsdag echter maakte de Britse Premier Boris Johnson bekend voor het eerst sinds het einde van de Koude Oorlog het kernwapenarsenaal van het Verenigd Koninkrijk juist te willen versterken. De Britse regeringsleider zou daarmee de Russen en de Noord-Koreanen willen afschrikken.

De Britten bezaten al meer dan het door henzelf opgelegde plafond van 180 kernkoppen. Johnson verhoogt dat plafond naar 260 stuks, wat hem zowel in binnen-als buitenland op kritiek is komen te staan.

Het Verenigd Koninkrijk is het niet eens met de kritiek. Het land liet via een woordvoerder weten dat "nucleaire afschrikking een belangrijk onderdeel is van de Britse visie op hun rol in de wereld".

Kelin ervaart de Britse stap als een onwelkome verrassing. Volgens de Russische ambassadeur is hierdoor de politieke relatie tussen de Britten en de Russen "zo goed als dood".

'Verenigd Koninkrijk wees toenadering af'

Volgens Kelin zouden de Russen meerdere malen hebben aangeboden om met de Britten te praten over zaken als digitale spionage. Het Verenigd Koninkrijk zou alle Russische diplomatieke toenaderingspogingen hebben afgewezen.

Volgens Kelin zit de vergiftiging in 2018 van de Russische ex-dubbelspion Sergei Skripal door Rusland achter de acties van de Britten. Moskou heeft alle betrokkenheid bij de moordaanslag op de Skripals altijd in alle toonaarden ontkend.

In oktober bekrachtigden de Verenigde Naties een kernwapenverbod. Zowel het Verenigd Koninkrijk als Rusland tekenden het verdrag niet. Hetzelfde geldt voor Nederland en grootmachten de Verenigde Staten en China.