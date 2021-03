De Turkse luchtmacht heeft volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zaterdagavond luchtaanvallen uitgevoerd op een gebied in het noorden van Syrië dat in handen is van Koerdische milities. Het zou gaan om de eerste Turkse bombardementen in ongeveer zeventien maanden.

"Een Turkse straaljager viel militaire posities aan van de door Koerden gedomineerde Syrian Democratic Forces (SDF) in het dorp Saida, nabij de stad Ain Issa", aldus de mensenrechtenorganisatie. De vermeende aanvallen komen terwijl gevechten woeden aan de rand van deze strategische plaats. Turkse troepen zouden veel moeite hebben om op te rukken.

De Koerdische militie YPG, die deel uitmaakt van de SDF, wordt door Ankara gezien als een verlengstuk van de verboden arbeiderspartij PKK en dus als terreurorganisatie. Maar YPG heeft ook een belangrijke gespeeld in de gewapende strijd tegen Islamitische Staat (IS) in Syrië, met de steun van de internationale anti-jihadistische coalitie.

YPG-eenheden werden in 2019 uit een deel van Noord-Syrië verdreven, nadat Turkije er in oktober dat jaar een offensief was begonnen. Ain Issa en omgeving bleef echter in handen van Koerdische troepen.