In de buurt van de ambtswoning van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu hebben zaterdag, drie dagen voor de verkiezingen, meer dan twintigduizend mensen gedemonstreerd, schatten aanwezigen. Het is de grootste betoging van dit jaar tegen de rechtse regeringsleider die wordt vervolgd voor corruptie.

De 71-jarige Netanyahu is al twaalf jaar aan de macht en staat er met zijn Likud-partij in de peilingen goed voor. Het is inmiddels de 39e zaterdag waarop wordt gedemonstreerd tegen de omstreden bewindsman, die ook kritiek krijgt voor zijn aanpak van de coronapandemie. Sommige betogers noemden hem een dictator.

Netanyahu is de eerste premier die tijdens zijn ambtstermijn voor de rechter staat. Hij zou onder meer giften hebben geaccepteerd en mediabazen hebben beloond in ruil voor positieve berichtgeving. De conservatieve leider ontkent alle beschuldigingen en omschrijft de vervolging als een politieke heksenjacht.