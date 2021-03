Keith Schembri, de stafchef van de Maltese ex-premier Joseph Muscat, is zaterdag aangeklaagd voor witwassen, corruptie en fraude. In totaal elf mensen en twintig bedrijven worden hiervoor vervolgd. Volgens Maltese media zei Schembri in de rechtbank niet schuldig te zijn.

De oud-stafchef zou 650.000 euro hebben betaald aan een zakenman die voorheen leiding gaf aan een bedrijf dat de krant Times of Malta bezit.

Die deal werd onthuld door Daphne Caruana Galizia, de onderzoeksjournalist die in 2017 om het leven kwam door een autobom. Zij had bericht over wijdverspreide corruptie in kringen rond Muscat, die in de nasleep van de moord vorig jaar het veld moest ruimen.

Schembri was een paar maanden eerder al opgestapt als Muscats stafchef nadat het vermeende brein achter de moord, Yorgen Fenech, zijn naam had genoemd. Deze bevriende zakenman, die cadeaus van hem had gekregen, is nog in afwachting van zijn proces. Een van de drie uitvoerders van de aanslag heeft vorige maand schuld bekend en kreeg vijftien jaar cel opgelegd.

Schembri werd vorig jaar al opgepakt in een onderzoek rond de verkoop van paspoorten aan rijke buitenlanders, een kwestie waar Caruana Galizia ook over had geschreven.