De politie in Londen is zaterdag op Hyde Park in gevecht geraakt met betogers tegen de coronamaatregelen. Volgens de politie zijn zeker dertien van de duizenden demonstranten in het centrum van de stad gearresteerd op basis van de maatregelen die samenscholing verbieden.

De politie was naar eigen zeggen verbaasd over het grote aantal betogers. Het epicentrum van het protest was Hyde Park, waar demonstranten een protestmars richting het regeringscentrum verderop in de stad begonnen. Onder hen bevond zich de acteur Laurence Fox, die ook ambities heeft in de Londense politiek.

Later op de dag arresteerde de politie ook mensen die Hyde Park weigerden te verlaten. Betogers vroegen met behulp van spandoeken om meer aandacht voor de gevolgen van de lockdowns voor kinderen en jongeren en de eenzaamheid, depressies, faillissementen en zelfmoorden die de maatregelen zouden veroorzaken.

De politie had vrijdag gewaarschuwd dat samenscholingen niet worden geduld. De betogers noemen het verbod te demonstreren tegen de beperkingen die de regering de bevolking oplegt, strijdig met de grondrechten.

Tientallen Britse parlementariërs eisen versoepelingen voor protest

Meer dan zestig leden van het Britse parlement hebben minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel daarom opgeroepen de coronamaatregelen te versoepelen om protesten mogelijk te maken. Ze stellen dat het onacceptabel en in strijd met het recht is dat "mensen die willen demonstreren worden gecriminaliseerd".

Onder de huidige regels is samenscholen niet toegestaan. Een week geleden werden de coronamaatregelen door de agenten gebruikt om hardhandig betogers in een park in Londen te arresteren. Dat was tijdens een wake voor een in het zuiden van Londen vermoorde 33-jarige vrouw. Volgens activisten is een land waar protesteren niet is toegestaan geen democratie.

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 113 of 0800-0113 of chat via 113.nl.