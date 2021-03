In het Queen Elizabeth National Park in Oeganda zijn zes dode leeuwen gevonden. De koppen en poten van de dieren waren afgehakt, meldden ambtenaren. De dieren zijn vermoedelijk vergiftigd. De Uganda Wildlife Authority (UWA) stelt illegale handel in wilde dieren en planten niet uit als mogelijke oorzaak.

Natuurbeschermers en de lokale politie werken samen aan een onderzoek naar de dood van de dieren. In een verklaring stelt de manager van het UWA, Bashir Hangi, zeer bedroefd te zijn over de vermoorde dieren.

Volgens Hangi is natuurtoerisme een belangrijk onderdeel van de economie van Oeganda. Het draagt bij aan ongeveer 10 procent van het bbp en speelt een cruciale rol bij het behoud van dieren.

"Het UWA veroordeelt met klem het illegaal doden van wilde dieren, omdat het niet alleen een negatief effect heeft op ons toerisme als land, maar ook op het genereren van inkomsten die het behoud en het gemeenschapswerk in onze beschermde gebieden ondersteunen", aldus Hangi.

Het is niet het eerste incident waarbij leeuwen in het Queen Elizabeth National Park mogelijk zijn vergiftigd. In april 2018 werden elf leeuwen, waaronder acht welpen, dood aangetroffen na een vermoedelijke vergiftiging. Een soortgelijk incident leidde in mei 2010 tot de dood van vijf leeuwen.